Corre Wall Street, vola Apple su previsioni vendite iPhone 17

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,29%); sulla stessa linea, in rialzo l'S&P 100
(+1,03%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,35%), informatica
(+1,29%) e beni industriali
(+1,10%).
Seduta all'insegno dell'ottimismo sia sul fronte esterno – dove aumentano le aspettative per un disgelo delle tensioni commerciali
con la Cina
– sia sul fronte interno dello shutdown
. Secondo Kevin Hassett
, direttore del National Economic Council, lo stallo tra democratici e repubblicani potrebbe risolversi già questa settimana. A Cnbc Hassett ha infatti dichiarato che il Senato potrebbe raggiungere un accordo dopo le manifestazioni "No Kings
" del weekend.
Per quanto riguarda le aziende, brilla Apple che supera i massimi del 2025 dopo che Loop Capital ha migliorato
il giudizio sul titolo da Hold a Buy
e alzato il target price
a 315 dollari per azione (da 226), citando una domanda superiore alle attese per l’iPhone 17
e un nuovo ciclo di crescita pluriennale che potrebbe proseguire fino al 2027.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Apple
(+4,43%), Salesforce
(+4,10%), Merck
(+2,15%) e United Health
(+1,92%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart
, che ottiene -0,74%.
Sostanzialmente debole Home Depot
, che registra una flessione dello 0,53%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, ON Semiconductor
(+6,46%), Trade Desk
(+5,48%), Lululemon Athletica
(+4,78%) e Apple
(+4,43%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su AppLovin
, che continua la seduta con -4,32%.
Seduta negativa per Constellation Energy
, che mostra una perdita del 2,62%.
Si muove sotto la parità Marvell Technology
, evidenziando un decremento dell'1,44%.
Contrazione moderata per O'Reilly Automotive
, che soffre un calo dell'1,19%.