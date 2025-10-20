Dexelance, acquistate azioni proprie per 57 mila euro

Dexelance

Gruppo dell'arredamento di alta gamma

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra il 13 e il 17 ottobre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente(pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,3363 euro per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, al 17 ottobre Dexelance deteneva 437.089 azioni proprie, pari all'1,623% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, buona la performance del, che si attesta a 6,3 euro, con un aumento del 2,27%.