Dexelance, acquistate azioni proprie per 57 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Dexelance, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha comunicato di aver acquistato tra il 13 e il 17 ottobre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 9.006 azioni ordinarie (pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,3363 euro per un controvalore pari a 57.065,01 euro.

A seguito delle operazioni finora effettuate, al 17 ottobre Dexelance deteneva 437.089 azioni proprie, pari all'1,623% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, buona la performance del Gruppo dell'arredamento di alta gamma, che si attesta a 6,3 euro, con un aumento del 2,27%.



