Milano 17:35
42.392 +1,52%
Nasdaq 17:50
25.162 +1,39%
Dow Jones 17:50
46.589 +0,86%
Londra 17:35
9.404 +0,52%
Francoforte 17:35
24.259 +1,80%

Generali, acquistate azioni proprie per oltre 38,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 1.178.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,77 euro, per un controvalore pari a 38.605.309,70 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 17 ottobre la Società e le sue controllate detengono 43.008.628 azioni proprie, pari al 2,78% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, composto rialzo per la Compagnia assicurativa, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.





