Generali, acquistate azioni proprie per oltre 38,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 1.178.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,77 euro, per un controvalore
pari a 38.605.309,70 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 17 ottobre la Società e le sue controllate detengono 43.008.628 azioni proprie, pari al 2,78% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, composto rialzo per la Compagnia assicurativa
, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.