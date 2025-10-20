Piazza Affari regina d'Europa. Corrono le banche

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei
, che mostrano buoni guadagni, mentre gli investitori hanno accolto con sollievo i toni più distensivi degli Stati Uniti nei colloqui commerciali con la Cina. Ora gli addetti ai lavori si concentrano sulla stagione delle trimestrali
che sta per entrare nel vivo, mentre guardano al dato più importante della settimana sull'inflazione USA
che sarà letto in chiave Fed, in vista della riunione della banca centrale prevista a fine mese.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,166. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.256,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,99 dollari per barile, con un calo dello 0,96%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%. Tra i mercati del Vecchio Continente
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dell'1,10%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,1%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,26%, a 42.283 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,25% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 44.895 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+4,16%), Banca Popolare di Sondrio
(+3,39%), BPER
(+3,35%) e Intesa Sanpaolo
(+2,08%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lottomatica
, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.
Fiacca Telecom Italia
, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+5,07%), Fincantieri
(+4,53%), Safilo
(+3,69%) e Carel Industries
(+3,23%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Philogen
, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.
Discesa modesta per Ariston Holding
, che cede un piccolo -0,84%.
Pensosa MFE B
, con un calo frazionale dello 0,78%.