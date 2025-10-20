Piazza Affari regina d'Europa. Corrono le banche

Euro / Dollaro USA

Ariston Holding

MFE B

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni, mentre gli investitori hanno accolto con sollievo i toni più distensivi degli Stati Uniti nei colloqui commerciali con la Cina. Ora gli addetti ai lavori si concentrano sullache sta per entrare nel vivo, mentre guardano al dato più importante della settimana sull'che sarà letto in chiave Fed, in vista della riunione della banca centrale prevista a fine mese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,166. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.256,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,99 dollari per barile, con un calo dello 0,96%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,10%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%, eè stabile, riportando un moderato -0,1%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,26%, a 42.283 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,25% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 44.895 punti.di Milano, troviamo(+4,16%),(+3,39%),(+3,35%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+5,07%),(+4,53%),(+3,69%) e(+3,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.