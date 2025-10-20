Milano 17:10
SYS-DAT, buyback di 20.046 azioni

(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reo noto di aver acquistato tra il 10 e il 17 ottobre 2025 inclusi, complessivamente 20.046 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio pari a circa 6,02 euro e per un controvalore pari a 120.581,90 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 20 ottobre la Società detiene 20.046 azioni proprie, corrispondenti allo 0,0641% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, scivola SYS-DAT, che si posiziona a 6,08 euro, con una discesa del 2,88%.

