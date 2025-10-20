TradeLab, Viganò: semestrale in forte crescita, AI elemento fondamentale del nostro business

(Teleborsa) - "I primi sei mesi del 2025 sono andati molto bene. Questa semestrale ha visto un incremento significativo dei ricavi, pari al +20%
. Ma soprattutto, abbiamo avuto un incremento nei risultati delle linee di business per noi più interessanti, cioè quelle a base tecnologica
- piattaforme e Knowledge Hub - che ci hanno permesso di aumentare in modo significativo l'Ebitda, +150% sul 2024
, e la sua incidenza sul Valore della Produzione, passata dal 5% al 10%
. Anche dal punto di vista delle performance di settore
siamo molto contenti e quindi da questo punto di vista continuiamo e vogliamo continuare in questo modo". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Viganò, Amministratore Delegato di TradeLab
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
Guardando all'outlook 2025
, "le previsioni indicate dalla società di Equity Research che si segue sono coerenti e compatibili
con quelle che noi facciamo internamente", ha precisato Viganò.
In tema integrazione di intelligenza artificiale
nell'offerta e nell'evoluzione dei servizi, l'Ad sottolinea che che si tratta di "un elemento fondamentale
, soprattutto per chi, come noi, lavora nel campo del business analytics
e del consulting
. Intanto, molti dei nostri prodotti, in particolare i nostri tool, inglobano strumenti di intelligenza artificiale. Penso alla nostra piattaforma di geomarketing
, alla nostra piattaforma per l'ottimizzazione degli assortimenti
. In più, oltre questo, naturalmente, noi abbiamo attivato un tavolo interno per ottimizzare i processi di produzione
dei nostri output e i nostri servizi grazie all'intelligenza artificiale".
"Quindi, in estrema sintesi, l'AI è presente sia all'interno dei nostri tool/servizi
, che offriamo al mercato, sia all'interno dei nostri processi
in modo tale da poter procedere con incrementi progressivi anche di efficienza
e di aumenti di produttività
".
TradeLab ha debuttato in Borsa lo scorso maggio. "È stata un'avventura incredibile, bellissima, che ha visto un forte coinvolgimento di tutta l'azienda
. Naturalmente, la quotazione, è un percorso impegnativo ma ricchissimo di soddisfazioni
. Siamo stati molto contenti in fase di IPO e da questo punto di vista le risorse raccolte erano molto coerenti e consistenti rispetto ai nostri obiettivi
".
"Si stanno aprendo nuovi fronti
e nuovi elementi valutativi
. Ad esempio, su un fronte come la crescita per linee esterne,
che fino a prima della quotazione era per noi difficilmente immaginabile, e quindi i nuovi scenari anche rispetto agli investitori, le reazioni sono molto buone. Abbiamo realizzato alcuni eventi per incontrarli per trasferire quelli che sono i risultati e quindi da questo punto di vista ovviamente continueremo lungo la linea tracciata", ha concluso Viganò.