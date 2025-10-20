Milano 17:35
TradeLab, Viganò: semestrale in forte crescita, AI elemento fondamentale del nostro business
(Teleborsa) - "I primi sei mesi del 2025 sono andati molto bene. Questa semestrale ha visto un incremento significativo dei ricavi, pari al +20%. Ma soprattutto, abbiamo avuto un incremento nei risultati delle linee di business per noi più interessanti, cioè quelle a base tecnologica - piattaforme e Knowledge Hub - che ci hanno permesso di aumentare in modo significativo l'Ebitda, +150% sul 2024, e la sua incidenza sul Valore della Produzione, passata dal 5% al 10%. Anche dal punto di vista delle performance di settore siamo molto contenti e quindi da questo punto di vista continuiamo e vogliamo continuare in questo modo". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Viganò, Amministratore Delegato di TradeLab, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.

Guardando all'outlook 2025, "le previsioni indicate dalla società di Equity Research che si segue sono coerenti e compatibili con quelle che noi facciamo internamente", ha precisato Viganò.


In tema integrazione di intelligenza artificiale nell'offerta e nell'evoluzione dei servizi, l'Ad sottolinea che che si tratta di "un elemento fondamentale, soprattutto per chi, come noi, lavora nel campo del business analytics e del consulting. Intanto, molti dei nostri prodotti, in particolare i nostri tool, inglobano strumenti di intelligenza artificiale. Penso alla nostra piattaforma di geomarketing, alla nostra piattaforma per l'ottimizzazione degli assortimenti. In più, oltre questo, naturalmente, noi abbiamo attivato un tavolo interno per ottimizzare i processi di produzione dei nostri output e i nostri servizi grazie all'intelligenza artificiale".

"Quindi, in estrema sintesi, l'AI è presente sia all'interno dei nostri tool/servizi, che offriamo al mercato, sia all'interno dei nostri processi in modo tale da poter procedere con incrementi progressivi anche di efficienza e di aumenti di produttività".

TradeLab ha debuttato in Borsa lo scorso maggio. "È stata un'avventura incredibile, bellissima, che ha visto un forte coinvolgimento di tutta l'azienda. Naturalmente, la quotazione, è un percorso impegnativo ma ricchissimo di soddisfazioni. Siamo stati molto contenti in fase di IPO e da questo punto di vista le risorse raccolte erano molto coerenti e consistenti rispetto ai nostri obiettivi".

"Si stanno aprendo nuovi fronti e nuovi elementi valutativi. Ad esempio, su un fronte come la crescita per linee esterne, che fino a prima della quotazione era per noi difficilmente immaginabile, e quindi i nuovi scenari anche rispetto agli investitori, le reazioni sono molto buone. Abbiamo realizzato alcuni eventi per incontrarli per trasferire quelli che sono i risultati e quindi da questo punto di vista ovviamente continueremo lungo la linea tracciata", ha concluso Viganò.
