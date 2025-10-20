TradeLab, Viganò: semestrale in forte crescita, AI elemento fondamentale del nostro business

(Teleborsa) - "I primi sei mesi del 2025 sono andati molto bene. Questa semestrale ha visto un. Ma soprattutto, abbiamo avuto un incremento nei risultati delle- piattaforme e Knowledge Hub - che ci hanno permesso di, e la sua. Anche dal punto di vista dellesiamo molto contenti e quindi da questo punto di vista continuiamo e vogliamo continuare in questo modo". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Guardando all', "le previsioni indicate dalla società di Equity Research che si segue sonocon quelle che noi facciamo internamente", ha precisato Viganò.In tema integrazione dinell'offerta e nell'evoluzione dei servizi, l'Ad sottolinea che che si tratta di "un, soprattutto per chi, come noi, lavora nel campo dele del. Intanto, molti dei nostri prodotti, in particolare i nostri tool, inglobano strumenti di intelligenza artificiale. Penso alla nostra piattaforma di, alla nostra piattaforma per l'ottimizzazione degli. In più, oltre questo, naturalmente, noi abbiamo attivato un tavolo interno perdei nostri output e i nostri servizi grazie all'intelligenza artificiale"."Quindi, in estrema sintesi, l'AI è presente sia all'interno dei nostri, che offriamo al mercato, sia all'interno deiin modo tale da poter procedere con incrementi progressivi anche die di".TradeLab ha debuttato in Borsa lo scorso maggio. "È stata un'avventura incredibile, bellissima, che ha visto un. Naturalmente, la quotazione, è un percorso impegnativo ma. Siamo stati molto contenti in fase di IPO e da questo punto di vista le"."Si stanno aprendo. Ad esempio, su un fronte come lache fino a prima della quotazione era per noi difficilmente immaginabile, e quindi i nuovi scenari anche rispetto agli investitori, le reazioni sono molto buone. Abbiamo realizzato alcuni eventi per incontrarli per trasferire quelli che sono i risultati e quindi da questo punto di vista ovviamente continueremo lungo la linea tracciata", ha concluso Viganò.