Unidata acquista 13.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Unidata
, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotata sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra il 14 e il 17 ottobre 2025 inclusi, ha acquistato 13.000 azioni proprie
al prezzo medio di circa 2,99 euro, per un controvalore
pari a 38.855,00 euro
.
A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 735.056 azioni proprie, corrispondenti al 2,3799% circa del capitale sociale.
In Borsa, intanto, Unidata
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3 euro.