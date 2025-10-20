Milano 17:09
Unidata acquista 13.000 azioni proprie
(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotata sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra il 14 e il 17 ottobre 2025 inclusi, ha acquistato 13.000 azioni proprie al prezzo medio di circa 2,99 euro, per un controvalore pari a 38.855,00 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 735.056 azioni proprie, corrispondenti al 2,3799% circa del capitale sociale.

In Borsa, intanto, Unidata allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3 euro.

