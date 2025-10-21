Casta Diva Group, De Micheli: in target per il 2025, puntiamo sul Golfo Persico e nuove nicchie di mercato

(Teleborsa) - "I primi nove mesi del 2025 sono andati molto bene. Abbiamo già fattoe un, cioè ordinativi che saranno eseguiti entro l'anno, di". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."La cosa interessante - ha precisato il Presidente - è che con questa sommache ci eravamo dati nel piano industriale". Quindi, "siamo molto contenti anche perché l'anno precedente, a questo controllo dei nove mesi, eravamo all'81%, quindi abbiamo migliorato parecchio i nostri risultati".Guardando all', "crediamo di. Al 30 giugno 2025 la PFN era di 9,9 milioni e, considerando che abbiamo un Ebitda superiore ai 10 milioni, siamo molto dentro ai gli ottimi limiti che ci siamo dati. Non vogliamo indebitarci troppo e quindi credo che sia tutto positivo".Il tutto in un contesto di ottima sinergia con le ultime acquisizioni fatte. In tema, De Micheli ricorda, che si occupa di grandi eventi. "Con loro abbiamo appena vinto la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 e stiamo già facendo altri progetti per grandi eventi di questo genere. Si tratta di una integrazione perfetta dal punto di vista umano, perché avevamo collaborato con loro già molte volte".L'altra acquisizione è, che si occupa di congressi medici. La società, inoltre, si sta integrando con l'equipe che avevamo già assunto noi in G2 che si occupava di eventi analoghi. Da segnalare che quando l'abbiamo acquisita fatturava 7 milioni, quest'anno dovrebbe arrivare intorno ai dieci: quindi molto bene".Guardando al futuro, i principali driver di crescita su cui Casta Diva Group sono, anzitutto, "l': abbiamo aperto in Bahrein,; abbiamo assunto delle persone di grande valore che nel passato sono arrivate a fatturare più di 100 milioni nelle aziende dove stavano". Inoltre, puntiamo ad espanderci nell'ambito dei, per i quali siamo alla ricerca di partner, e degli, cioè il B2B2C, per i quali stiamo cercando dei target per acquisire".