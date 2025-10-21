Elevion Group e RDR siglano partnership strategica per offerta integrata servizi B2B

(Teleborsa) -Società Benefit hanno avviato unasul mercato italiano. L’accordo fa perno sulle competenze di Elevion nel campo dell'efficienza energetica e dellebioenergie e sull'esperienza ultra-cinquantennale di RDR nel settore del Ciclo Idrico Integrato e nel trattamento delle acque industriali.condiviso dei due gruppi è quello diin grado di coniugarein una piattaforma coerente e misurabile, fornendo risposte concrete alle esigenze di efficienza, sostenibilità e innovazione del tessuto produttivo.come partner unico per la sostenibilitàindustriale e si inserisce nel percorso di– il secondo per importanza dopo la Germania – a conferma del ruolo sempre più centrale del Paese nella strategia europea dell’azienda."L’integrazione del trattamento delle acque industriali nei quattro pilastri del nostro(efficienza energetica, rinnovabili, biometano e bio-waste), rappresenta un’evoluzione naturale e coerente della nostra piattaforma. L’integrazione profonda tra energia,acqua e bio-risorse consente ai nostri clienti di rafforzare la conformità normativa, disporre di indicatori ESG misurabili e al tempo stesso conseguire una riduzione significativa dei costi operativi e di investimento", afferma, CEO di Elevion Group.