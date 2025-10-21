ESI accelera sul fotovoltaico, 20 MW in sviluppo con 1,5 milioni di finanziamento

ESI

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, ha ottenuto in data di ieri, 20 ottobre, un finanziamento di Euro 1,5 milioni destinato al supporto al circolante per le operazioni di sviluppo di una pipeline di impianti fotovoltaici in Italia.Il finanziamento, spiega una nota,, Banca del Mezzogiorno ha unadi 36 mesi, oltre un periodo di preammortamento fino al 31/12/2025, con scadenza dell’ultima rata fissata al 31/12/2028. Ilnominale annuo variabile è in linea con gli standard di mercato.Si tratta di un’operazione strategica di rilevanza primaria per i futuri sviluppi della ESI, resa possibile anche grazie alla garanzia “SACE Growth”, che copre il 70% dell’importo finanziato, si legge nella nota., ha commentato: “L’ottenimento del finanziamento da parte di MCC - Banca del Mezzogiorno rappresenta undi ESI e un riconoscimento della solidità del nostro modello di business. Questo risultato si inserisce nel più ampio sviluppo della nostra pipeline da 20 MW, rafforzando la fiducia del sistema bancario nella nostra capacità di generare valore. È unche, come ESI, operano con visione nel processo di transizione energetica".