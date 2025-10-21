Mercati in stand-by, Piazza Affari continua a correre con Bper e Pop Sondrio

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.
Protagonista di giornata è Milano che grazie al settore bancario guida le contrattazioni in Europa. Volano i titoli di Bper
e Banca Popolare di Sondrio
dopo l'annuncio
dell'istituto di credito emiliano della sottoscrizione di contratti derivati
per l’acquisto di un’esposizione sintetica
sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale. Sul podio anche Unipol che di Bper è il principale azionista.
In ambito europeo, il capo economista della BCE, Philip Lane
, ha dichiarato
che la peculiare fase che stiamo attraversando, in cui i cambiamenti di politica monetaria
si trasmettono in maniera differenziata tra settori e Paesi all'economia reale, rende "sensato mantenere un approccio decisionale del volta per volta e basato sui dati, per poter valutare la forza della trasmissione monetaria in qualunque momento".
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.256,1 dollari l'oncia, ritracciando del 2,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 57,46 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%. Tra le principali Borse europee
resta vicino alla parità Francoforte
(+0,04%), piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,23%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,35%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,90%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,87%.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,55%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,42%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo BPER
(+7,07%), Banca Popolare di Sondrio
(+6,76%), Unipol
(+2,85%) e Banca MPS
(+2,71%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati
, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.
Fiacca Interpump
, che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Acea
(+3,86%), NewPrinces
(+3,66%), Banco di Desio e della Brianza
(+3,33%) e BFF Bank
(+2,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS
, che ottiene -3,95%.
Scivola Avio
, con un netto svantaggio del 2,70%.
In rosso Danieli
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.
Discesa modesta per Webuild
, che cede un piccolo -1,45%.