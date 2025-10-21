Milano 11:35
42.735 +0,81%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 11:35
9.422 +0,19%
Francoforte 11:35
24.234 -0,10%

Mercati in stand-by, tonica Piazza Affari trainata dalle banche

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'Oro crolla a 4.273,9 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,89%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,96 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +86 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%.

Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 45.360 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,26%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+6,96%), Banca Popolare di Sondrio (+6,68%), Banca MPS (+2,75%) e Unipol (+2,13%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -1,55%.

Sottotono Interpump che mostra una limatura dello 0,77%.

Deludente Moncler, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Acea (+3,66%), Banco di Desio e della Brianza (+2,93%), Ariston Holding (+2,63%) e Credem (+2,26%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS, che continua la seduta con -4,56%.

Vendite su Avio, che registra un ribasso del 3,93%.

Seduta negativa per Philogen, che mostra una perdita dell'1,67%.

Sotto pressione Webuild, che accusa un calo dell'1,62%.
