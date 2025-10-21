Mercati in stand-by, tonica Piazza Affari trainata dalle banche

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'Oro
crolla a 4.273,9 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,89%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,96 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +86 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%. Tra le principali Borse europee
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,80%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.360 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,52%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,26%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza BPER
(+6,96%), Banca Popolare di Sondrio
(+6,68%), Banca MPS
(+2,75%) e Unipol
(+2,13%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati
, che continua la seduta con -1,55%.
Sottotono Interpump
che mostra una limatura dello 0,77%.
Deludente Moncler
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Acea
(+3,66%), Banco di Desio e della Brianza
(+2,93%), Ariston Holding
(+2,63%) e Credem
(+2,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS
, che continua la seduta con -4,56%.
Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 3,93%.
Seduta negativa per Philogen
, che mostra una perdita dell'1,67%.
Sotto pressione Webuild
, che accusa un calo dell'1,62%.