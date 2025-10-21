Piazza Affari tonica in un'Europa cauta, volano Bper e Pop Sondrio

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.
A Piazza Affari
vola Bper
dopo l'annuncio
della banca di aver sottoscritto un contratti derivati con una primaria controparte di mercato per l’acquisto di un’esposizione sintetica sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale che ha alimentato le attese del mercato per una nuova operazione di consolidamento nel settore bancario. In rally anche Pop Sondrio
. In generale, partenza positiva per l'intero comparto bancario
.
In netto calo Digital Value
dopo l'annuncio della società del passaggio del controllo nelle mani del fondo OEP Capital Advisors
che lancerà un'OPA finalizzata al delisting
dopo il closing
dell'operazione, attesa per gennaio 2026. Guadagni frazionali invece per Sesa
che ha annunciato la liquidazione della partecipazione in DV Holding
dopo la cessione del controllo di Digital Value. Sull'EGM corre invece Racing Force
dopo la pubblicazione dei ricavi nell'ultimo trimestre.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'Oro
è in calo (-0,7%) e si attesta su 4.325,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,44%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,1%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,34%, e resta vicino alla parità Parigi
(+0,15%).
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 45.279 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,06%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, su di giri BPER
(+6,6%).
Acquisti a piene mani su Banca Popolare di Sondrio
, che vanta un incremento del 6,24%.
Buoni spunti su Unipol
, che mostra un ampio vantaggio del 2,90%.
Ben impostata Banca MPS
, che mostra un incremento del 2,62%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -0,79%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Acea
(+3,47%), Fincantieri
(+1,85%), Ariston Holding
(+1,84%) e Banco di Desio e della Brianza
(+1,46%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS
, che prosegue le contrattazioni a -3,55%.
Calo deciso per Avio
, che segna un -3,37%.
Sotto pressione Philogen
, con un forte ribasso dell'1,67%.
Fiacca RCS
, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%.