Siav, Voltan: guardiamo a target che possano favorire il cross-selling o all'estero

(Teleborsa) - "La prima parte dell'anno è stata in linea con le aspettative. Avevamo lavorato già, impostato un buon lavoro l'anno scorso dal punto di vista di contenimento dei costi, del miglioramento dell'efficienza operativa, e la crescita rispecchia anche quello che ci immaginiamo, soprattutto dal punto di vista della crescita - per noi che siamo una software house - del valore delle licenze
". Lo ha detto a Teleborsa Nicola Voltan
, amministratore delegato di SIAV
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Una novità è che abbiamo da poco aperto una nuova società a Dubai
, che ci aiuta a coprire le nostre espansioni all'estero in tutta la regione, e anche nell'Asia in generale", ha spiegato Voltan.
Medio Oriente e Asia sono interessanti per SIAV "per tre ragioni - ha raccontato - La prima di tutto è sono aree in forte espansione, in forte crescita; inoltre, sono aperte sicuramente ad investimenti in un mercato dove magari in quelli europei la presenza di competitor è molto più marcata, sono mercati più maturi; e poi sono anche aperti ad investimenti in soluzioni italiane, anziché i classici big player internazionali
".
Il prestito obbligazionario da 2 milioni di euro sottoscritto da Banca Valsabbina
"ci dà l'opportunità di rimodulare il debito, poi probabilmente ci potrebbe essere anche qualche operazione straordinaria in arrivo
", ha detto l'amministratore delegato di SIAV.
Per un eventuale M&A, si parla di "target di medie-piccole dimensioni, produttori di innovazione tecnologica
che possono favorire il cross-selling presso i nostri clienti e le nostre soluzioni". Per quanto riguarda invece l'espansione estera, "potrebbero esserci anche target di questo tipo".(Foto: Giovanni Ricciardi)