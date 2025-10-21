Wall Street chiude in netto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,12%, a 46.707 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,07%.Buona la prestazione del(+1,3%); come pure, in rialzo l'(+1,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,52%),(+1,24%) e(+1,19%).Tra i(+4,61%),(+3,94%),(+2,21%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,03%),(+4,50%),(+4,47%) e(+4,41%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,40%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 1,00%.