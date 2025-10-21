Milano 13:30
Wall Street chiude in netto rialzo

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,12%, a 46.707 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,07%.

Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,3%); come pure, in rialzo l'S&P 100 (+1,1%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,52%), materiali (+1,24%) e beni industriali (+1,19%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+4,61%), Apple (+3,94%), United Health (+2,21%) e Boeing (+1,82%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot, che ha terminato le contrattazioni a -0,77%.

Tentenna Wal-Mart, con un modesto ribasso dello 0,63%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Trade Desk (+5,03%), Atlassian (+4,50%), ON Semiconductor (+4,47%) e Shopify (+4,41%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.

Vendite a piene mani su Constellation Energy, che soffre un decremento del 4,27%.

Vendite su Marvell Technology, che registra un ribasso del 2,40%.

Giornata fiacca per Keurig Dr Pepper, che segna un calo dello 1,00%.
