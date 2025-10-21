Wall Street chiude in netto rialzo

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
ha terminato la giornata con un aumento dell'1,12%, a 46.707 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
termina la giornata in aumento dell'1,07%.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,3%); come pure, in rialzo l'S&P 100
(+1,1%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+1,52%), materiali
(+1,24%) e beni industriali
(+1,19%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+4,61%), Apple
(+3,94%), United Health
(+2,21%) e Boeing
(+1,82%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot
, che ha terminato le contrattazioni a -0,77%.
Tentenna Wal-Mart
, con un modesto ribasso dello 0,63%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Trade Desk
(+5,03%), Atlassian
(+4,50%), ON Semiconductor
(+4,47%) e Shopify
(+4,41%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin
, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.
Vendite a piene mani su Constellation Energy
, che soffre un decremento del 4,27%.
Vendite su Marvell Technology
, che registra un ribasso del 2,40%.
Giornata fiacca per Keurig Dr Pepper
, che segna un calo dello 1,00%.