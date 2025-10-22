Milano 16:58
Apertura cauta a Wall Street, focus sulla reporting season

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 46.841 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.733 punti.

Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,18%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,05%).

Energia (+0,45%) e sanitario (+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari, che riporta una flessione di -0,79%.

Prosegue intanto la reporting season. C'era attesa per i risultati di Netflix che ha proseguito la sua crescita in termini di ascolti, ma ha annunciato utili al di sotto delle aspettative, a causa di un onere fiscale in Brasile per complessivi 618 milioni di dollari.

Oggi invece, in attesa dei risultati di Tesla che verranno pubblicati alla chiusura di Wall Street, è stato il turno del gigante delle telecomunicazioni At&t che ha registrato nel terzo trimestre ricavi consolidati pari a 30,7 miliardi di dollari, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Positiva anche la trimestrale di Thermo Fisher Scientific, gigante Usa nei servizi scientifici, che ha riportato nel terzo trimestre ricavi in aumento del 5% pari a 11,12 miliardi di dollari e un utile per azione GAAP di 4,27 dollari, in linea con il 2024. L’EPS rettificato è cresciuto invece del 10% a 5,79 dollari.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+0,70%), Chevron (+0,64%), IBM (+0,64%) e Microsoft (+0,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.

Vendite su Amazon, che registra un ribasso dell'1,58%.

Sottotono United Health che mostra una limatura dell'1,10%.

Deludente Salesforce, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intuitive Surgical (+18,08%), Warner Bros Discovery (+2,58%), CSX (+1,71%) e Alphabet (+1,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che prosegue le contrattazioni a -7,89%.

Tonfo di Texas Instruments, che mostra una caduta del 7,51%.

Lettera su Microchip Technology, che registra un importante calo del 4,16%.

Seduta negativa per Analog Devices, che mostra una perdita del 3,35%.
