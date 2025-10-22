Apertura cauta a Wall Street, focus sulla reporting season

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 46.841 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.733 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,18%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,05%). Energia
(+0,45%) e sanitario
(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari
, che riporta una flessione di -0,79%.
Prosegue intanto la reporting season. C'era attesa per i risultati di Netflix
che ha proseguito
la sua crescita in termini di ascolti, ma ha annunciato utili
al di sotto delle aspettative, a causa di un onere fiscale in Brasile
per complessivi 618 milioni di dollari.
Oggi invece, in attesa dei risultati di Tesla
che verranno pubblicati alla chiusura di Wall Street, è stato il turno del gigante delle telecomunicazioni At&t
che ha registrato
nel terzo trimestre ricavi consolidati
pari a 30,7 miliardi di dollari
, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Positiva anche la trimestrale di Thermo Fisher Scientific
, gigante Usa nei servizi scientifici, che ha riportato nel terzo trimestre ricavi
in aumento del 5% pari a 11,12 miliardi di dollari e un utile per azione GAAP di 4,27 dollari, in linea con il 2024. L’EPS rettificato
è cresciuto invece del 10% a 5,79 dollari. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Travelers Company
(+0,70%), Chevron
(+0,64%), IBM
(+0,64%) e Microsoft
(+0,52%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication
, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.
Vendite su Amazon
, che registra un ribasso dell'1,58%.
Sottotono United Health
che mostra una limatura dell'1,10%.
Deludente Salesforce
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intuitive Surgical
(+18,08%), Warner Bros Discovery
(+2,58%), CSX
(+1,71%) e Alphabet
(+1,68%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix
, che prosegue le contrattazioni a -7,89%.
Tonfo di Texas Instruments
, che mostra una caduta del 7,51%.
Lettera su Microchip Technology
, che registra un importante calo del 4,16%.
Seduta negativa per Analog Devices
, che mostra una perdita del 3,35%.