Assicurazioni, Zurich rafforza la leadership nella Protection con una nuova soluzione previdenziale

(Teleborsa) -lancia, una nuova soluzione di previdenza complementare che segna un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della Protection. Rivolta a tutti coloro che desiderano costruire il proprio futuro in modo sicuro e sostenibile, il nuovo prodotto – spiega Zurich in una nota – si distingue per l'approccio responsabile agli investimenti, la solidità del piano di accumulo e per la garanzia di non autosufficienza (Long Term Care) su misura; inoltre, i contributi vengono destinati esclusivamente a strumenti finanziari che promuovono la sostenibilità ambientale, l'impatto sociale positivo ed una governance trasparente ed etica.è un Piano Individuale Pensionistico (PIP) che – si legge nella nota – offre un percorso di accumulo previdenziale solido e flessibile, grazie ad una nuova gestione separata e tre fondi interni con differenti profili di investimento per rispondere a tutte le esigenze di rischio dei clienti. L'allocazione degli investimenti può essere scelta dall'aderente – con una quota massima in Gestione separata che varia a seconda dell'età dell'aderente all'emissione o del momento della riallocazione – oppure può essere affidata ad un percorso di Iifecycle in cui Zurich si occupa di tutelare il risparmio previdenziale con l'avvicinarsi dell'età pensionabile. Zurich Spazio Previdenza permette, inoltre, di modificare entità e periodicità dei versamenti, oltre che richiedere anticipi su quanto accumulato nel caso di spese legate, ad esempio, alla salute o all'acquisto della prima casa. Una volta raggiunta l'età pensionabile sarà possibile percepire un capitale fino al 50% della posizione maturata, prevedendo diverse tipologie di rendita vitalizia. Il nuovo piano previdenziale di Zurich offre la possibilità di integrare unasu misura per il percorso previdenziale, che fornisce una tutela dal rischio di non auto-sufficienza, destinando ai clienti un'ulteriore rendita vitalizia tramite una garanzia in fase di accumulo e una copertura a vita in fase di erogazione."Stiamo vivendo profondi cambiamenti demografici e sociali che rendono sempre più urgente una riflessione sul futuro del nostro sistema previdenziale. Oggi, tre lavoratori su quattro – ha commentato– ritengono che la pensione pubblica non sarà sufficiente a garantire il proprio tenore di vita ed il 36% degli italiani teme di dover attingere ai propri risparmi. Allo stesso tempo, ancora troppi risparmiatori continuano a preferire la liquidità, rinunciando a strumenti di risparmio mirati e realmente efficaci: un segnale che evidenzia quanto sia necessario offrire soluzioni in grado di garantire maggiore sicurezza e serenità alle persone ed alle famiglie. È con questa consapevolezza che abbiamo sviluppato una proposta pensata per accompagnare i clienti nelle loro scelte di lungo periodo, offrendo al tempo stesso flessibilità, libertà e sostenibilità".Oltre alla nuova Gestione Separata previdenziale con fondo utili che permette di avere una gestione più flessibile degli investimenti, sono tre i fondi interni –– che investiranno al 100% in ETF e che sono delineati in base al profilo di rischio, alla componente di allocazione azionaria/ obbligazionaria ed al grado di volatilità.