Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari: in controtendenza Diasorin e Leonardo

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia
, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.
A Milano pesa la giornata di ribassi del settore bancario
. In calo anche Unicredit
nonostante la netta crescita degli utili
presentata nella trimestrale. Tra le peggiori Bper Banca
e Banca Popolare di Sondrio
che scontano la presa di profitti
dopo l'ottima performance di ieri.
Spiccano in positivo invece i rialzi di Diasorin
, grazie alla fiducia generata da un accordo di fornitura negli Stati Uniti, e Leonardo
, che sfrutta l'attesa di aggiornamenti sull'alleanza satellitare con Thales
e Airbus
.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.034,3 dollari l'oncia, ritracciando del 2,53%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,74%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dello 0,74%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,93%, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,03% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
ha perso lo 0,98%, terminando la seduta a 44.831 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,02%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,55%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza DiaSorin
(+2,61%), Tenaris
(+2,04%), ENI
(+1,52%) e Saipem
(+1,31%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Popolare di Sondrio
, che ha archiviato la seduta a -4,34%.
Tonfo di STMicroelectronics
, che mostra una caduta del 4,03%.
Seduta negativa per BPER
, che mostra una perdita del 3,07%.
Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo del 2,80%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+3,78%), Maire
(+2,88%), MFE A
(+2,49%) e Technogym
(+2,06%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NewPrinces
, che ha chiuso a -19,92%.
Lettera su GVS
, che registra un importante calo del 10,95%.
Scivola Pharmanutra
, con un netto svantaggio del 2,67%.
In rosso Technoprobe
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.