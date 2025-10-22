Milano 9:14
42.414 -0,55%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 9:14
9.471 +0,46%
24.281 -0,20%

CaixaBank, Standard Ethics migliora il rating ESG

Banche, Rating, Sostenibilità
(Teleborsa) - Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di CaixaBank a "EE-" dal precedente "E+" con Outlook "Positivo". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

La banca prosegue il proprio percorso di allineamento alle indicazioni di Onu, Ocse e Ue in materia di Sostenibilità. Adotta policy socio-ambientali e strumenti di governo (incluso il Codice di Condotta) che richiamano riferimenti internazionali in materia ESG; dichiara obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo termine; offre una reportistica extra-finanziaria standard. Resta raggiungibile l'estensione all'interno degli organi apicali degli obbiettivi di parità di genere definiti nell'Equality Plan.
