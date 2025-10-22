CaixaBank, Standard Ethics migliora il rating ESG

CaixaBank

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) dia "EE-" dal precedente "E+" con Outlook "Positivo". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.La banca prosegue il proprio percorso di allineamento alle indicazioni di Onu, Ocse e Ue in materia di Sostenibilità. Adotta policy socio-ambientali e strumenti di governo (incluso il Codice di Condotta) che richiamano riferimenti internazionali in materia ESG; dichiara obbiettivi socio-ambientali di medio-lungo termine; offre una reportistica extra-finanziaria standard.definiti nell'Equality Plan.