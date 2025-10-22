Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 20:03
24.739 -1,54%
Dow Jones 20:03
46.531 -0,84%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Debole Wall Street: torna a preoccupare la sfida Usa-Cina mentre si attendono i conti delle Magnifiche 7
(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,68%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500, che continua la giornata a 6.677 punti.

In discesa il Nasdaq 100 (-1,5%); con analoga direzione, negativo l'S&P 100 (-0,96%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio (+1,07%), sanitario (+0,91%) e energia (+0,50%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,55%), telecomunicazioni (-1,42%) e beni industriali (-1,21%).

Wall Street frenata dalle nuove preoccupazioni legate alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Secondo Reuters, infatti, l'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di vietare le esportazioni in Cina di beni contenenti software statunitensi, come ad esempio laptop e motori a reazione. Un'ipotesi che potrebbe mettere a rischio l'incontro tra il presidente Usa e Xi Jinping in Corea del Sud alla fine del mese.

Sempre sul fronte geopolitico, è stato rinviato a data da destinarsi l'incontro tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin dopo che alcuni funzionari russi avevano fatto sapere che non c'era alcuna possibilità di porre fine alla guerra in corso in Ucraina.

Fiducia in calo anche dopo i risultati inferiori alle aspettative di Netflix. Si attendono ora quelli di Tesla che verranno pubblicati a mercato chiuso e che daranno il via ai report del gruppo delle "Magnifiche Sette".

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, McDonald's (+1,36%), Nike (+1,28%), Wal-Mart (+1,21%) e IBM (+1,18%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -2,30%.

Sotto pressione Apple, con un forte ribasso del 2,04%.

Soffre Amazon, che evidenzia una perdita dell'1,81%.

Preda dei venditori United Health, con un decremento dell'1,66%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intuitive Surgical (+13,97%), DexCom (+2,24%), Marriott International (+2,09%) e Monster Beverage (+1,46%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Netflix, che ottiene -10,21%.

In perdita Texas Instruments, che scende del 6,76%.

Pesante MicroStrategy Incorporated, che segna una discesa di ben -5,24 punti percentuali.

Seduta negativa per Palantir Technologies, che scende del 5,18%.
