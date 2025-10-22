Green Deal, Salvini lo affossa: "fallimento, va cancellato"

(Teleborsa) -arriverà il parere della Corte dei conti sulla delibera del Cipess che ha dato il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha detto il ministro dei Trasporti,, intervenendo al Forum di Conftrasporto, aggiungendo che "se ci sarà il via libera come auspico" i cantieri partiranno da novembre.ha detto il ministro parlando del progetto di ingresso, "prima o poi - ha aggiunto - dovremo porci la domanda se questa Europa non vada totalmente ricostruita".Tutt'altro che sibillino il commento sul"Ora von der Leyen si rende conto che forse... - ha aggiunto il ministro -. O è incompetenza o è malafede. Meglio tardi che mai, però c'è anche rabbia perché noi come Lega è da anni, a volte anche da soli, che denunciamo il suicidio" del Green deal.