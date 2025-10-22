Lottomatica, buyback per oltre 12,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 554.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 21,9243 euro per euro, per un controvalore
pari a 12.146.084,80 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 4.873.877 azioni proprie, pari all'1,937% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, in Borsa, Lottomatica
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 21,04 euro, con un calo dello 0,47%.