Lottomatica, buyback per oltre 12,1 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 554.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 21,9243 euro per euro, per un controvalore pari a 12.146.084,80 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 4.873.877 azioni proprie, pari all'1,937% delle azioni ordinarie in circolazione.

Intanto, in Borsa, Lottomatica fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 21,04 euro, con un calo dello 0,47%.


