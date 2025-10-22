Ministeri: tagli per oltre 7 miliardi in 3 anni

(Teleborsa) - Alle coperture dellaarrivano in dote oltre settedi euro in tre anni dai tagli ai ministeri. E' quanto emerge dal testo bollinato del disegno di legge di bilancio.Dalle tabellealle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese nel triennio 2026-2028 emerge che il taglio complessivo sul triennio ammonta a 7,15 miliardi, di cui 2,2 nel 2026, 2,15 nel 2027 e 2,8 a decorrere dal 2028.Guardando al solo 2026, il ministero più colpito dai tagli risulta quello delleConfermate le principali misure ma cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21%, ma solo nelin cui "nell'anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".Si riducono inoltre i