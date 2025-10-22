Piquadro, fatturato semestrale a 88,4 milioni di euro. Pesa il canale wholesale

(Teleborsa) - Piquadro
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso il primo semestre
(al 30 settembre 2025) dell'esercizio fiscale 2025/26 con un fatturato consolidato
pari a 88,4 milioni di euro, in aumento dello 0,7% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 87,8 milioni di euro incluso l'effetto della variazione dei cambi.
Dal punto di vista geografico, il Gruppo ha registrato nel mercato italiano
un fatturato di 41,6 milioni di euro, pari al 47% delle vendite consolidate (46,6% delle vendite consolidate al 30 settembre 2024 pari a 40,9 milioni di Euro), in aumento dell'1,6%.
Con riferimento al marchio Piquadro
, i ricavi risultano pari a 36,6 milioni di euro, in decremento dell'8,1%. The Bridge
si è assestato a 17,9 milioni di euro, in aumento del 6,3%, mentre Maison Lancel
a 33,9 milioni di euro, in incremento del 9,1%
"Nel primo semestre abbiamo ottenuto risultati positivi nei canali direct to consumer - online e retail
- di tutti e tre i brand, a conferma della validità degli investimenti tecnologici e organizzativi degli ultimi due anni. Il canale wholesale ha invece risentito della distribuzione selettiva per i brand Piquadro e The Bridge, una scelta strategica volta a rafforzare il posizionamento dei brand", commenta l'AD Marco Palmieri
.
"In un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche ed economiche, e da una volatilità dei consumi e dei flussi turistici che rende difficile formulare previsioni, le buone dinamiche dei negozi diretti e dell'ecommerce per Piquadro e The Bridge, e di tutti i canali per Maison Lancel, ci fanno tuttavia sperare in un andamento del secondo semestre in linea con quello del primo
", ha aggiunto.