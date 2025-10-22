Saipem, conti in crescita nei primi nove mesi 2025, confermata guidance per fine anno

Saipem

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2025, che si sono chiusi conconsolidati a 11 miliardi di euro, in crescita dell'8,4% rispetto all'anno precedente. L'è cresciuto del 7,3% a a 221 milion. L'ha raggiunto un livello pari a 1,2 miliardi, in aumento del 32,7%.Nello stesso periodo, laè migliorata di 161 milioni, risultando positiva per 844 milioni, tenuto conto del pagamento di dividendi pari a 333 milioni di euro.L'si attesta nei nove mesi del 2025 a 7,5 miliardi, mantenendo il valore del portafoglio al di sopra dei 30 miliardi. Glieffettuati nel periodo sono ammontati a 256 milioni, da 246 milioni nel corrispondente periodo del 2024.Il management ha, che prevede: ricavi pari a circa 15 miliardi; Ebitda per 1,6 miliardi; cash flow operativo (al netto dei canoni di locazione) di circa 900 milioni; investimenti per circa 500 milioni; e free Cash Flow (al netto dei canoni di locazione) pari ad almeno 500 milioni.