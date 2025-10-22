Soges Group, Galardi: il 2026 anno del consolidamento





(Teleborsa) - "Siamo, nonostante il momento sia un po' particolare. Ci siamoe nonostante l'aumento di capitale non sia stato eccezionale per il momento che stiamo vivendo, devo dire la verità, per noi è stato davvero un. Perché quel, come lo chiamo io, che ci ha dato l'essere quotati in borsa è il, soprattutto nel nostro mondo fatto di operatori professionali che stanno guardando all'internazionalizzazione. Anche dal punto di vista sia finanziario che dei partner che ci vogliono proporre strutture, post IPO si sono quintuplicate le proposte di acquisizione". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Guardando alla, i numeri non sono dei più brillanti. Post IPO, in un anno abbiamo fatto 4 acquisizioni, passando quindi da 8 a 12 strutture. Quindi l'impegno è stato importante. Lato ricavi è stato un anno importante: considerato che al, pensiamo di potere. L'anno scorso abbiamo fatto ricavi per 16,7 milioni,. Abbiamo perso un po' di marginalità, ma rientra tutto nella strategia ed è giustificato da operazioni straordinarie che sono partite dall'anno scorso con dei piccoli ritardi", ha spiegato il CEO, che ha sottolineato che "il".Complessivamente "l', pur con qualche: l'Hotel Melia di Venezia Lido doveva partire intorno a fine aprile per la Pasqua, invece abbiamo aperto il 1° agosto, per ritardi nei lavori. Ha avuto un ottimo successo e il territorio ha apprezzato moltissimo questo nuovo modello"."Il mercato italiano per 2025 ha avuto una lieve flessione, dopo un 2024 straordinario, ma sta tornando in linea", ha aggiunto Galardi., "ci siamo posti l'obiettivo di riuscire ad avere", ha affermato il Ad, sottolineando al contempo la forte "competitività di grandi gruppi e fondi internazionali" nel comparto dell'hospitality.