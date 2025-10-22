Spazio: accordo Leonardo, Airbus e Thales sulle attività satellitari

(Teleborsa) - "È la strada giusta per realizzare sempre più campioni europei che spesso possono avere anche una leadership italiana, o una partecipazione significativa, come in questo caso, da parte di nostre imprese che proprio nei settori dello spazio, della difesa e anche della cantieristica e della microelettronica possono svolgere un ruolo fondamentale per garantire un'autonomia strategica dell'Europa sulle frontiere e le nuove tecnologie. Quindi ritengo che sia positiva". È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, commentando la possibile alleanza di Leonardo con Airbus e Thales Alenia Space
sulle attività satellitari.
Sembra, infatti, che Leonardo, Airbus e Thales,
dopo anni di annunci, abbiano trovato l'accordo per creare una nuova società da 10 miliardi di euro
dalla doppia anima, civile e militare, per produrre satelliti per telecomunicazioni e osservazione terrestre capace di competere, nel medio periodo, con lo strapotere di Starlink, la costellazione di satelliti di Elon Musk.
Il progetto conosciuto col nome "Bromo"
, prevede la costruzione, entro 18 mesi, di un nuovo soggetto industriale destinato a diventare il perno dello spazio europeo. Airbus
deterrà il 35% della nuova entità, mentre il restante 65% sarà diviso equamente tra Leonardo
e Thales
. La governance dovrebbe essere a rotazione, mentre il Memorandum of Understanding definirà nel dettaglio ruoli e competenze dei partner.
Il mercato globale dei satelliti
vale è stimato in 665 miliardi di dollari entro il 2035 e nei prossimi dieci anni si prevede che verranno costruiti e lanciati oltre 43mila satelliti.
Si attende, ora, il via libera della Commissione europea
sul fronte della concorrenza. Ma appare un proforma.