Spazio: accordo Leonardo, Airbus e Thales sulle attività satellitari

(Teleborsa) - "È la strada giusta per realizzare sempre più campioni europei che spesso possono avere anche una leadership italiana, o una partecipazione significativa, come in questo caso, da parte di nostre imprese che proprio nei settori dello spazio, della difesa e anche della cantieristica e della microelettronica possono svolgere un ruolo fondamentale per garantire un'autonomia strategica dell'Europa sulle frontiere e le nuove tecnologie. Quindi ritengo che sia positiva". È quanto ha affermato il, commentando la possibilesulle attività satellitari.Sembra, infatti, chedopo anni di annunci, abbiano trovato l'accordo per creare una nuovadalla doppia anima, civile e militare, per produrre satelliti per telecomunicazioni e osservazione terrestre capace di competere, nel medio periodo, con lo strapotere di Starlink, la costellazione di satelliti di Elon Musk.Il progetto conosciuto col nome, prevede la costruzione, entro 18 mesi, di un nuovo soggetto industriale destinato a diventare il perno dello spazio europeo.deterrà il 35% della nuova entità, mentre il restante 65% sarà diviso equamente tra. La governance dovrebbe essere a rotazione, mentre il Memorandum of Understanding definirà nel dettaglio ruoli e competenze dei partner.Ilvale è stimato in 665 miliardi di dollari entro il 2035 e nei prossimi dieci anni si prevede che verranno costruiti e lanciati oltre 43mila satelliti.Si attende, ora, il via libera dellasul fronte della concorrenza. Ma appare un proforma.