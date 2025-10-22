Thermo Fisher Scientific: ricavi in crescita nel terzo trimestre (+5%), in lieve aumento i margini

Thermo Fisher Scientific

(Teleborsa) -, gigante Usa nei servizi scientifici, ha riportato nel terzo trimestre ricavi trimestrali in aumento del 5% pari a, rispetto ai 10,60 miliardi dell’anno precedente, con una crescita organica del 3%. L’è stato di, in linea con il 2024, mentre l’è cresciuto del 10% aIlè salito al 17,4% (dal 17,3% del 2024), mentre quello rettificato ha raggiunto il 23,3%, rispetto al 22,3% dell’anno precedente."Il nostro team ha svolto un lavoro straordinario e ha registrato eccellenti performance operative nel trimestre, a dimostrazione della solidità della nostra comprovata strategia di crescita, della potenza del nostro PPI Business System e della continua gestione attiva della nostra azienda – ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Thermo Fisher Scientific –. Sono inoltre molto soddisfatto dei progressi compiuti nell'attuazione della nostra strategia, con il lancio di nuovi prodotti eccezionali, il completamento di acquisizioni complementari e la collaborazione con OpenAI per accelerare il progresso scientifico".Casper ha aggiunto: "Guardando al futuro, siamo in una posizione ottimale per raggiungere i nostri obiettivi per il 2025, continuando a promuovere la creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder e a costruire un futuro ancora più luminoso per la nostra azienda".