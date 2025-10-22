USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Continuano a calare le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 17 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dello 0,3%, dopo il -1,8% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è salito del 3,99%, mentre quello relativo alle nuove domande
è diminuito dello 0,3%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,37% dal 6,42% precedente.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )