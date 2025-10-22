Milano 15:05
USA, ancora in calo le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Continuano a calare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 17 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dello 0,3%, dopo il -1,8% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 3,99%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito dello 0,3%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,37% dal 6,42% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
