Alerion Clean Power avvia le attività preliminari per il lancio di un Green Bond

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fisso pari ad Euro 100 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni, di durata stabilita in 6 anni, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del Prestito Obbligazionario, spiega una nota, saranno destinate al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all’estero nonché al rifinanziamento di progetti esistenti nel settore eolico e fotovoltaico.Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.Equita SIM e Banca Akros svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all’offerta delle Obbligazioni. Equita SIM agirà altresì quale Placement Agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni.