Blackstone batte le attese sugli utili, AuM superano i 1.240 miliardi di dollari (+12%)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 Blackstone
ha riportato un utile netto GAAP
di 1,2 miliardi di dollari
(4,1 miliardi da inizio anno), di cui 625 milioni attribuibili a Blackstone Inc.. Gli utili distribuibili
(DE) si sono attestati a 1,9 miliardi di dollari
, pari a 1,52 dollari per azione (sopra le attese degli analisti che si fermavano a 1,24 dollari), mentre gli utili da commissioni
(FRE) hanno raggiunto 1,5 miliardi (1,20 dollari per azione), in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
I ricavi
trimestrali hanno raggiunto i 3,09 miliardi di dollari
, leggermente al di sotto della stima del consensus di 3,2 miliardi di dollari.
Blackstone ha annunciato un dividendo trimestrale
di 1,29 dollari per azione
, che sarà pagato il 10 novembre 2025 agli azionisti registrati al 3 novembre. Complessivamente, negli ultimi dodici mesi la società ha distribuito 4,69 dollari per azione attraverso dividendi.
Il gruppo ha registrato Asset Under Management
(AUM) per 1.241,7 miliardi di dollari
, in aumento del 12% su base annua. Gli AUM a commissione sono saliti a 906,2 miliardi (+10%), mentre il capitale perpetuo ha raggiunto 500,6 miliardi (+15%), rappresentando ormai il 47% degli AUM remunerativi.
Durante il trimestre, Blackstone ha registrato afflussi
per 54,2 miliardi di dollari
, investimenti per 26,6 miliardi e realizzazioni per 30,6 miliardi, con afflussi totali negli ultimi dodici mesi pari a 225,4 miliardi. Il dry powder
disponibile per nuovi investimenti è salito a 188,1 miliardi di dollari
, confermando l’elevata capacità di impiego futuro.
"Blackstone ha registrato un terzo trimestre eccezionale, caratterizzato da risultati finanziari eccezionali e da un solido slancio nella raccolta fondi nei nostri tre principali canali: istituzioni, assicurazioni e privati. Gli afflussi hanno raggiunto i 54 miliardi di dollari nel trimestre e i 225 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi – ha dichiarato Stephen A. Schwarzman
, Presidente e Amministratore Delegato di Blackstone –. Le piattaforme leader che abbiamo creato in aree di crescita chiave, come le infrastrutture digitali ed energetiche, stanno contribuendo a potenziare la performance degli investimenti dei nostri clienti e ci posizionano in modo straordinario per il futuro".