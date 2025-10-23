Blackstone batte le attese sugli utili, AuM superano i 1.240 miliardi di dollari (+12%)

Blackstone

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025ha riportato undi(4,1 miliardi da inizio anno), di cui 625 milioni attribuibili a Blackstone Inc.. Gli(DE) si sono attestati a, pari a 1,52 dollari per azione (sopra le attese degli analisti che si fermavano a 1,24 dollari), mentre gli(FRE) hanno raggiunto 1,5 miliardi (1,20 dollari per azione), in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.trimestrali hanno raggiunto i, leggermente al di sotto della stima del consensus di 3,2 miliardi di dollari.Blackstone ha annunciato undi, che sarà pagato il 10 novembre 2025 agli azionisti registrati al 3 novembre. Complessivamente, negli ultimi dodici mesi la società ha distribuito 4,69 dollari per azione attraverso dividendi.Il gruppo ha registrato(AUM) per, in aumento del 12% su base annua. Gli AUM a commissione sono saliti a 906,2 miliardi (+10%), mentre il capitale perpetuo ha raggiunto 500,6 miliardi (+15%), rappresentando ormai il 47% degli AUM remunerativi.Durante il trimestre, Blackstone ha registratoper, investimenti per 26,6 miliardi e realizzazioni per 30,6 miliardi, con afflussi totali negli ultimi dodici mesi pari a 225,4 miliardi. Ildisponibile per nuovi investimenti è salito a, confermando l’elevata capacità di impiego futuro."Blackstone ha registrato un terzo trimestre eccezionale, caratterizzato da risultati finanziari eccezionali e da un solido slancio nella raccolta fondi nei nostri tre principali canali: istituzioni, assicurazioni e privati. Gli afflussi hanno raggiunto i 54 miliardi di dollari nel trimestre e i 225 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi – ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Blackstone –. Le piattaforme leader che abbiamo creato in aree di crescita chiave, come le infrastrutture digitali ed energetiche, stanno contribuendo a potenziare la performance degli investimenti dei nostri clienti e ci posizionano in modo straordinario per il futuro".