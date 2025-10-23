Milano 14:29
Blackstone batte le attese sugli utili, AuM superano i 1.240 miliardi di dollari (+12%)

Finanza
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 Blackstone ha riportato un utile netto GAAP di 1,2 miliardi di dollari (4,1 miliardi da inizio anno), di cui 625 milioni attribuibili a Blackstone Inc.. Gli utili distribuibili (DE) si sono attestati a 1,9 miliardi di dollari, pari a 1,52 dollari per azione (sopra le attese degli analisti che si fermavano a 1,24 dollari), mentre gli utili da commissioni (FRE) hanno raggiunto 1,5 miliardi (1,20 dollari per azione), in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I ricavi trimestrali hanno raggiunto i 3,09 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima del consensus di 3,2 miliardi di dollari.

Blackstone ha annunciato un dividendo trimestrale di 1,29 dollari per azione, che sarà pagato il 10 novembre 2025 agli azionisti registrati al 3 novembre. Complessivamente, negli ultimi dodici mesi la società ha distribuito 4,69 dollari per azione attraverso dividendi.

Il gruppo ha registrato Asset Under Management (AUM) per 1.241,7 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua. Gli AUM a commissione sono saliti a 906,2 miliardi (+10%), mentre il capitale perpetuo ha raggiunto 500,6 miliardi (+15%), rappresentando ormai il 47% degli AUM remunerativi.

Durante il trimestre, Blackstone ha registrato afflussi per 54,2 miliardi di dollari, investimenti per 26,6 miliardi e realizzazioni per 30,6 miliardi, con afflussi totali negli ultimi dodici mesi pari a 225,4 miliardi. Il dry powder disponibile per nuovi investimenti è salito a 188,1 miliardi di dollari, confermando l’elevata capacità di impiego futuro.

"Blackstone ha registrato un terzo trimestre eccezionale, caratterizzato da risultati finanziari eccezionali e da un solido slancio nella raccolta fondi nei nostri tre principali canali: istituzioni, assicurazioni e privati. Gli afflussi hanno raggiunto i 54 miliardi di dollari nel trimestre e i 225 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi – ha dichiarato Stephen A. Schwarzman, Presidente e Amministratore Delegato di Blackstone –. Le piattaforme leader che abbiamo creato in aree di crescita chiave, come le infrastrutture digitali ed energetiche, stanno contribuendo a potenziare la performance degli investimenti dei nostri clienti e ci posizionano in modo straordinario per il futuro".






