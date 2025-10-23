Cauti i mercati europei. A Milano vola Leonardo, giù STM

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, compreso l'indice italiano FTSE MIB
dove spicca il rialzo di Leonardo
che brinda all'accordo siglato con Airbus e Thales
con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. perde terreno, invece, STM
che ha pubblicato i risultati del terzo trimestre
, prima dell'avvio del mercato.
In generale, sui mercati prevale la cautela sul riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina
: l'amministrazione Trump starebbe prendendo in considerazione una stretta globale all'esportazione in Cina di prodotti che contengono software statunitense.
Prosegue, nel frattempo, la stagione delle trimestrali su entrambe le sponde dell’Atlantico.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,49%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +86 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,35%. Tra gli indici di Eurolandia
poco mossa Francoforte
che riporta un moderato +0,19%, Londra
avanza dello 0,34%, e si muove in modesto rialzo Parigi
evidenziando un incremento dello 0,34%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.387 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 45.030 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+3,13%), ENI
(+2,58%), Moncler
(+2,19%) e Brunello Cucinelli
(+1,86%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -4,02%.
Scivola Telecom Italia
, con un netto svantaggio dell'1,61%.
Tentenna Buzzi
, che cede lo 0,74%.
Sostanzialmente debole Lottomatica
, che registra una flessione dello 0,57%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+5,92%), Ferragamo
(+3,29%), Alerion Clean Power
(+3,24%) e Safilo
(+2,98%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -1,52%.
Si muove sotto la parità SOL
, evidenziando un decremento dello 0,57%.