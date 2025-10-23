EdgeLab, Cocco: fermento sulla difesa, ma esplorazione del mare è mercato più ampio

EdgeLab





(Teleborsa) - "Il primo semestre 2025 è ovviamente stato un primo semestre complicato, il nostro primo semestre da matricola. Abbiamo dovuto consolidare tutto quanto necessario per la struttura della società, per le operazioni, per l'operatività. È stato migliorativo rispetto al semestre di riferimento dell'anno precedente e anche le". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Per le note questioni geopolitico-strategiche, ovviamente il- ha affermato Cocco - Ha fatto anche da traino all'iniziativa del Polo Nazionale della Subacquea, l'iniziativa multi-ministeriale con a capo il Ministero della Difesa, il Ministero per la Protezione Civile e il Mare, il Ministero dell'Università per la nazionalizzazione delle tecnologie nel dominio sottomarino. Siamo presenti in questo settore, abbiamo, ovviamente è un settore sotto i riflettori"."Riteniamo però che in realtà il grosso segmento, il nostro target nel mercato dei veicoli autonomi sottomarini, sia quello della ricerca scientifica applicata al mare - ha specificato - L'secondo le nostre valutazioni"."Fortunatamente abbiamo degli investitori che sono in linea con il nostro sviluppo, ci hanno supportato e ci stanno supportando nella fase di crescita - ha detto il CEO di EdgeLab - Inutile dire, la. Quindi sicuramente è stato positivo, è stata una bella opportunità per noi, è una bella occasione di crescere e ha dato nuova energia in questa avventura".