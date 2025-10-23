Intesa Sanpaolo: a Parigi le eccellenze italiane incontrano gli investitori internazionali

(Teleborsa) - Si è tenuta a Parigi
la quarta edizione di Italian Excellences, Mid Corporate Conference,
l’iniziativa di Intesa Sanpaolo
che riunisce le migliori imprese italiane e la comunità finanziaria internazionale
in un appuntamento divenuto ormai punto di riferimento per il dialogo tra eccellenze produttive e investitori globali.
L’evento, aperto da un incontro presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi,
rappresenta una piattaforma unica di confronto per valorizzare il potenziale competitivo delle aziende italiane e promuoverne l’internazionalizzazione.
Quest’anno hanno preso parte alla conferenza circa 100 investitori istituzionali, rappresentativi di 60 primarie case di investimento
, che hanno incontrato le società italiane partecipanti in un fitto calendario di oltre 500 meeting, tra one-to-one e riunioni di gruppo.
I numeri confermano l’attenzione crescente verso il tessuto imprenditoriale nazionale
e la capacità delle aziende italiane di attrarre capitali anche in uno scenario macroeconomico sfidante.
L’iniziativa, in collaborazione con Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext,
è stata promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo
, guidata da Mauro Micillo,
e organizzata con il contributo del Research Department.
Obiettivo dell’evento è offrire alle società quotate un canale privilegiato di dialogo con investitori esteri
, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità e percorsi di internazionalizzazione.Andrea Falchetti, Responsabile Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo
, ha dichiarato: "Italian Excellences
si conferma un’occasione unica di confronto e di visibilità per le imprese italiane sui mercati internazionali. Il dialogo con gli investitori resta solido e costante,
a testimonianza dell’attrattività del nostro Paese e della fiducia che l’Italia continua a suscitare anche in contesti globali in evoluzione. Il tessuto imprenditoriale italiano e in particolare quello delle aziende di medie dimensioni si conferma vivace, dinamico e orientato ai mercati esteri
. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che la Divisione porta avanti da anni, con l’obiettivo di creare sempre nuove occasioni di incontro e dialogo tra le eccellenze italiane e la comunità finanziaria internazionale,
accompagnando le mid-cap nei loro progetti di crescita e di sviluppo".
La conferenza si inserisce nel Piano d’Impresa 2022–2025 di Intesa Sanpaolo
, che pone al centro lo sviluppo e la crescita internazionale delle imprese italiane attraverso strumenti di advisory e supporto dedicati.
Hanno partecipato all’edizione 2025 le seguenti società, rappresentative di diversi settori industriali e delle eccellenze italiane nel mondo: Banca Ifis, Brembo, De Longhi, Elica, Enav, Esprinet, Ferretti Group, Fila, Generalfinance, I.CO.P., IGD SIIQ, Interpump, LU-VE, MARR, Moltiply, Mondadori, Nextgeo, Pattern, Sanlorenzo, SECO, Sogefi, SOL, Technogym, Wiit, Zignago Vetro.