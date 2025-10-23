Intesa Sanpaolo: a Parigi le eccellenze italiane incontrano gli investitori internazionali

(Teleborsa) - Si è tenuta alal’iniziativa diche riunisce lein un appuntamento divenuto ormai punto di riferimento per il dialogo tra eccellenze produttive e investitori globali.L’evento, aperto da un incontro presso lrappresenta una piattaforma unica di confronto perQuest’anno hanno preso parte alla conferenza, che hanno incontrato le società italiane partecipanti in un fitto calendario diI numeri confermanoe la capacità delle aziende italiane di attrarre capitali anche in uno scenario macroeconomico sfidante.L’iniziativa, in collaborazione conè stata promossa dalla, guidata dae organizzata con il contributo delObiettivo dell’evento è, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità e percorsi di internazionalizzazione., ha dichiarato: "si conferma un’occasione unica di confronto e di visibilità per le imprese italiane sui mercati internazionali. Il dialogo con gli investitoria testimonianza dell’attrattività del nostro Paese e della fiducia che l’Italia continua a suscitare anche in contesti globali in evoluzione. Il tessuto imprenditoriale italiano e in particolare quello delle. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che la Divisione porta avanti da anni, conaccompagnando le mid-cap nei loro progetti di crescita e di sviluppo".La conferenza si inserisce nel, che pone al centro lo sviluppo e la crescita internazionale delle imprese italiane attraverso strumenti di advisory e supporto dedicati.Hanno partecipato all’edizione 2025 le seguenti società, rappresentative di diversi settori industriali e delle eccellenze italiane nel mondo: Banca Ifis, Brembo, De Longhi, Elica, Enav, Esprinet, Ferretti Group, Fila, Generalfinance, I.CO.P., IGD SIIQ, Interpump, LU-VE, MARR, Moltiply, Mondadori, Nextgeo, Pattern, Sanlorenzo, SECO, Sogefi, SOL, Technogym, Wiit, Zignago Vetro.