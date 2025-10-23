Le tensioni tra Usa e Cina frenano Tokyo e gli altri mercati asiatici

(Teleborsa) - A Tokyo
, il Nikkei 225
è in calo (-1,49%), continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno Shenzhen
, che ritraccia dell'1,36%.
A preoccupare i mercati il riacutizzarsi delle tensioni tra Usa e Cina. L'amministrazione Trump starebbe infatti valutando un piano per limitare un'ampia gamma di esportazioni di software verso la Cina, tra cui computer portatili, motori a reazione e altri prodotti ad alta tecnologia, per rispondere alle ultime restrizioni imposte da Pechino sulle esportazioni di terre rare.
Le rinnovate tensioni commerciali tornano a mettere in dubbio l'incontro tra il presidente Usa e il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha manifestato ottimismo riguardo al colloquio, ma ha anche ammesso che l'incontro potrebbe non aver luogo.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,22%); con analoga direzione, in discesa Seul
(-0,82%).
In rialzo Mumbai
(+0,77%); pressoché invariato Sydney
(+0,09%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,66%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,77%.