Le tensioni tra Usa e Cina frenano Tokyo e gli altri mercati asiatici

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, ilè in calo (-1,49%), continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dell'1,36%.A preoccupare i mercati il riacutizzarsi delle tensioni tra Usa e Cina. L'amministrazione Trump starebbe infatti valutando un piano per limitare un'ampia gamma di esportazioni di software verso la Cina, tra cui computer portatili, motori a reazione e altri prodotti ad alta tecnologia, per rispondere alle ultime restrizioni imposte da Pechino sulle esportazioni di terre rare.Le rinnovate tensioni commerciali tornano a mettere in dubbio l'incontro tra il presidente Usa e il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha manifestato ottimismo riguardo al colloquio, ma ha anche ammesso che l'incontro potrebbe non aver luogo.Poco sotto la parità(-0,22%); con analoga direzione, in discesa(-0,82%).In rialzo(+0,77%); pressoché invariato(+0,09%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%.Il rendimento dell'è pari 1,66%, mentre il rendimento delscambia 1,77%.