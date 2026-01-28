Milano 27-gen
Tokyo mista insieme al resto dell'Asia

Occhi puntati sulla Federal Reserve

(Teleborsa) - Poco mosso il listino di Tokyo (-0,04%), con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia, dopo la chiusura contrastata di Wall Street, con gli occhi degli investitori rivolti alla riunione, stasera, della Federal Reserve. Si muovono con segni misti le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.

Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%.

In netto miglioramento Hong Kong (+2,33%); come pure, balza in alto Seul (+1,74%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,55%); pressoché invariato Sydney (-0,19%).

Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Andamento annoiato per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in ribasso dello 0,48%. Lieve ribasso per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che presenta una flessione dello 0,32%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,23%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.
