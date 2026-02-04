Pioggia di vendite a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo
, mentre si muovono con segni misti le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Il listino giapponese ha risentito delle vendite registrate sui mercati statunitensi che hanno colpito nuovamente il settore tecnologico.
L'indice nipponico Nikkei 225
accusa una flessione dello 0,79%; sulla stessa linea, Shenzhen
che scambia sotto i livelli della vigilia.
Guadagni frazionali per Hong Kong
(+0,34%); sulla stessa tendenza, balza in alto Seul
(+1,53%).
Sulla parità Mumbai
(-0,14%); poco sopra la parità Sydney
(+0,6%).
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,49%. La giornata del 3 febbraio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,13%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,81%.