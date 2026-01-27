Borse asiatiche positive, Kospi su nuovi record nonostante minaccia Trump di nuovi dazi

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati asiatici, dove spicca il rally dell'indice sud coreano KOSPI
, che ha rapidamente recuperato le perdite e raggiunto un nuovo massimo, nonostante il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato lunedì sera che avrebbe aumentato al 25% i dazi sulle importazioni dalla quarta economia asiatica verso gli Stati Uniti, accusando il parlamento sudcoreano di "non rispettare" l'accordo commerciale con Washington.Tokyo
continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225
che avanza dello 0,72%. Piatta Shenzhen
, mentre sale dello 0,18% Shanghai
.
Sale Hong Kong
(+1,4%); con analoga direzione, in netto miglioramento Seul
(+2,73%). Sui livelli della vigilia Mumbai
(+0,15%); positivo Sydney
(+0,86%).
La giornata del 26 gennaio si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,17%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,29%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Venerdì 30/01/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 1%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,7%).