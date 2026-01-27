Borse asiatiche positive, Kospi su nuovi record nonostante minaccia Trump di nuovi dazi

Tokyo

(Teleborsa) -, che ha rapidamente recuperato le perdite e raggiunto un nuovo massimo, nonostante il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato lunedì sera che avrebbe aumentato al 25% i dazi sulle importazioni dalla quarta economia asiatica verso gli Stati Uniti, accusando il parlamento sudcoreano di "non rispettare" l'accordo commerciale con Washington.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,72%. Piatta, mentre sale dello 0,18%Sale(+1,4%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+2,73%). Sui livelli della vigilia(+0,15%); positivo(+0,86%).La giornata del 26 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%.Il rendimento dell'scambia 2,29%, mentre il rendimento per ilè pari 1,8%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 1%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,7%).