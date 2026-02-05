Mercati asiatici in rosso in scia al sell-off tecnologico di Wall Street

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,88%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,42%.Mercati asiatici in flessione che si allontanano dai massimi storici sulla scia deldi Wall Street. A pesare è il timore che l'possa stravolgere i modelli di business esistenti, spingendo gli investitori a prese di profitto. Ini guadagni dinon sono bastati ad evitare il rosso.Male anche l'Apenalizzata da dati commerciali inferiori alle attese che alimentano dubbi sulla stabilità della domanda globale.Leggermente negativo(-0,65%); come pure, pesante la Borsa di(-3,8%) trascinato da Samsung e SK Hynix.In lieve ribasso(-0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo(-0,54%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%.Il rendimento dell'è pari 2,23%, mentre il rendimento delscambia 1,81%.