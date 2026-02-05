Milano 9:35
46.632 -0,01%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:35
10.378 -0,23%
24.581 -0,09%

Mercati asiatici in rosso in scia al sell-off tecnologico di Wall Street

Mercati asiatici in rosso in scia al sell-off tecnologico di Wall Street
(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo, con il Nikkei 225 che continua la seduta con un leggero calo dello 0,88%; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,42%.

Mercati asiatici in flessione che si allontanano dai massimi storici sulla scia del sell-off tecnologico di Wall Street. A pesare è il timore che l'intelligenza artificiale possa stravolgere i modelli di business esistenti, spingendo gli investitori a prese di profitto. In Giappone i guadagni di Panasonic e Renesas non sono bastati ad evitare il rosso.

Male anche l'Australia penalizzata da dati commerciali inferiori alle attese che alimentano dubbi sulla stabilità della domanda globale.

Leggermente negativo Hong Kong (-0,65%); come pure, pesante la Borsa di Seul (-3,8%) trascinato da Samsung e SK Hynix.

In lieve ribasso Mumbai (-0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo Sydney (-0,54%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,16%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,81%.
