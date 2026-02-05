Mercati asiatici in rosso in scia al sell-off tecnologico di Wall Street

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Tokyo
, con il Nikkei 225
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,88%; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen
, in calo dell'1,42%.
Mercati asiatici in flessione che si allontanano dai massimi storici sulla scia del sell-off tecnologico
di Wall Street. A pesare è il timore che l'intelligenza artificiale
possa stravolgere i modelli di business esistenti, spingendo gli investitori a prese di profitto. In Giappone
i guadagni di Panasonic
e Renesas
non sono bastati ad evitare il rosso.
Male anche l'Australia
penalizzata da dati commerciali inferiori alle attese che alimentano dubbi sulla stabilità della domanda globale.
Leggermente negativo Hong Kong
(-0,65%); come pure, pesante la Borsa di Seul
(-3,8%) trascinato da Samsung e SK Hynix.
In lieve ribasso Mumbai
(-0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo Sydney
(-0,54%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,81%.