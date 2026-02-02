Pioggia di vendite a Tokyo. Giù il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo
, che ha seguito al correzione degli indici azionari americani. Giù anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con i listini cinesi che hanno risentito del dato sulla manifattura, inferiore alle attese.
L'indice giapponese Nikkei 225
, accusa una flessione dell'1,30%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen
, che continua la seduta al 2,04%.
In forte calo Hong Kong
(-2,92%); come pure, pesante la Borsa di Seul
(-5,19%).
Leggermente positivo Mumbai
(+0,34%); in discesa Sydney
(-1,05%).
Frazionale ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una perdita dello 0,20%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 febbraio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,8%.