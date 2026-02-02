Milano 14:04
45.808 +0,62%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:04
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.712 +0,71%

Pioggia di vendite a Tokyo. Giù il resto dell'Asia

In Cina pesa il dato della manifattura

Finanza
Pioggia di vendite a Tokyo. Giù il resto dell'Asia
(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, che ha seguito al correzione degli indici azionari americani. Giù anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con i listini cinesi che hanno risentito del dato sulla manifattura, inferiore alle attese.

L'indice giapponese Nikkei 225, accusa una flessione dell'1,30%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta al 2,04%.

In forte calo Hong Kong (-2,92%); come pure, pesante la Borsa di Seul (-5,19%).

Leggermente positivo Mumbai (+0,34%); in discesa Sydney (-1,05%).

Frazionale ribasso per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia con una perdita dello 0,20%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 febbraio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,02%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,23%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,8%.
Condividi
```