Leone Film Group, via libera dall'assemblea alla joint venture con LMDV Capital

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Leone Film Group (LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha approvato l'offerta vincolante ricevuta da Vice Pictures per la costituzione di una joint venture attraverso la cessione del 49% del capitale della New Co da costituirsi attraverso scissione parziale mediante scorporo di LFG. In sede straordinaria, è stato approvato il progetto di scissione parziale mediante scorporo di LFG a favore della New Co.

Si tratta dell'offerta, presentata il mese scorso dalla controllata di LMDV Capital, per la costituzione di una joint venture volta a sfruttare la library "non current" di Leone Film Group, ovvero i film che hanno già completato il loro ciclo di sfruttamento primario (uscita nelle sale cinematografiche, SVOD, pay TV, free TV), di proprietà di LFG o di produttori/distributori terzi, ad eccezione dei film prodotti direttamente da LFG o dalle sue controllate.

(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)
