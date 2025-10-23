Leone Film Group, via libera dall'assemblea alla joint venture con LMDV Capital

Leone Film Group

(Teleborsa) - L'ordinaria di(LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, haattraverso la cessione del 49% del capitale della New Co da costituirsi attraverso scissione parziale mediante scorporo di LFG. In sede straordinaria, è stato approvato il progetto di scissione parziale mediante scorporo di LFG a favore della New Co.Si tratta dell'offerta, presentata il mese scorso dalla controllata di, per la costituzione di unadi Leone Film Group, ovvero i film che hanno già completato il loro ciclo di sfruttamento primario (uscita nelle sale cinematografiche, SVOD, pay TV, free TV), di proprietà di LFG o di produttori/distributori terzi, ad eccezione dei film prodotti direttamente da LFG o dalle sue controllate.