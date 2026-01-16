Tata AutoComp e Ichikoh ottengono il via libera Ue per l'acquisizione di VLS Chennai

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto di VLS Chennai
da parte della società indiana Tata AutoComp Systems Limited
e della giapponese Ichikoh Industries
. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo, la produzione e la fornitura di sistemi di illuminazione interna ed esterna per l'industria automobilistica.
VLS Chennai (Valeo Lighting Systems) rappresenta il ramo indiano delle attività di illuminazione del gruppo francese Valeo
. L'operazione, annunciata inizialmente nell'agosto 2025, prevede la creazione di una joint venture paritetica (50:50) tra Tata AutoComp e Ichikoh. Quest'ultima, pur essendo una storica azienda giapponese con oltre 120 anni di storia, è controllata a sua volta dal gruppo Valeo con una quota del 61,2%.
La decisione della Commissione è arrivata dopo aver verificato che l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
. Le motivazioni principali risiedono nel fatto che la nuova joint venture ha attività trascurabili all'interno dello Spazio Economico Europeo e che le società coinvolte non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati in Europa. Per tali ragioni, la notifica è stata esaminata tramite la procedura semplificata.(Foto: © Paul Grecaud/123RF)