Tata AutoComp e Ichikoh ottengono il via libera Ue per l'acquisizione di VLS Chennai

Valeo

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto dida parte della società indianae della giapponese. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo, la produzione e la fornitura di sistemi di illuminazione interna ed esterna per l'industria automobilistica.VLS Chennai (Valeo Lighting Systems) rappresenta il ramo indiano delle attività di illuminazione del gruppo francese. L'operazione, annunciata inizialmente nell'agosto 2025, prevede la creazione di una joint venture paritetica (50:50) tra Tata AutoComp e Ichikoh. Quest'ultima, pur essendo una storica azienda giapponese con oltre 120 anni di storia, è controllata a sua volta dal gruppo Valeo con una quota del 61,2%.La decisione della Commissione è arrivata dopo aver verificato che l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della. Le motivazioni principali risiedono nel fatto che la nuova joint venture ha attività trascurabili all'interno dello Spazio Economico Europeo e che le società coinvolte non operano negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati in Europa. Per tali ragioni, la notifica è stata esaminata tramite la procedura semplificata.