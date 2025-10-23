Milano positiva assieme ai Mercati europei. Corre il petrolio con sanzioni USA a Russia

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove tuttavia va segnalato il calo di STM
alle prese con la trimestrale
annunciata oggi prima dell'avvio del mercato. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche: il presidente degli Stati Uniti, Trump ha annunciato sanzioni contro le più grandi compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft, per la "mancanza di impegno" da parte di Mosca nella risoluzione del conflitto in Ucraina.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,66%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +86 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,37%. Tra gli indici di Eurolandia
poco mosso Francoforte
che mostra un -0,16%; tonica Londra
che cresce di un modesto +0,62%. Performance modesta per Parigi
che mostra un moderato rialzo dello 0,45%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,40% a 42.377 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 45.003 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Unipol
(+2,87%), ENI
(+2,82%), Moncler
(+2,00%) e Leonardo
(+1,90%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -9,35%.
In rosso Buzzi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.
Spicca la prestazione negativa di Telecom Italia
, che scende dell'1,85%.
Deludente Campari
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cembre
(+3,03%), Juventus
(+2,73%), Avio
(+2,73%) e Safilo
(+2,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries
, che continua la seduta con -2,38%. Cementir
scende del 2,15%.