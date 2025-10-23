Milano 13:32
42.469 +0,61%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:32
9.577 +0,65%
Francoforte 13:32
24.143 -0,04%

Milano positiva assieme ai Mercati europei. Corre il petrolio con sanzioni USA a Russia

Scivola STM con la trimestrale

Commento, Finanza, Spread
Milano positiva assieme ai Mercati europei. Corre il petrolio con sanzioni USA a Russia
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove tuttavia va segnalato il calo di STM alle prese con la trimestrale annunciata oggi prima dell'avvio del mercato. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche: il presidente degli Stati Uniti, Trump ha annunciato sanzioni contro le più grandi compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft, per la "mancanza di impegno" da parte di Mosca nella risoluzione del conflitto in Ucraina.

Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,66%.

Lieve calo dello spread, che scende a +86 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,37%.

Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte che mostra un -0,16%; tonica Londra che cresce di un modesto +0,62%. Performance modesta per Parigi che mostra un moderato rialzo dello 0,45%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,40% a 42.377 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 45.003 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol (+2,87%), ENI (+2,82%), Moncler (+2,00%) e Leonardo (+1,90%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -9,35%.

In rosso Buzzi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.

Spicca la prestazione negativa di Telecom Italia, che scende dell'1,85%.

Deludente Campari, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+3,03%), Juventus (+2,73%), Avio (+2,73%) e Safilo (+2,54%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -2,38%.

Cementir scende del 2,15%.
Condividi
```