Milano 10:15
42.409 +0,47%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 10:15
9.521 +0,07%
Francoforte 10:15
24.063 -0,36%

Renault, ricavi trimestrali in crescita del 6,8% e obiettivi 2025 confermati

Finanza
Renault, ricavi trimestrali in crescita del 6,8% e obiettivi 2025 confermati
(Teleborsa) - Renault Group ha chiuso il terzo trimestre 2025 con un fatturato di 11,4 miliardi di euro, in aumento del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+8,5% a cambi costanti). I ricavi del settore Automotive si sono attestati a 9,8 miliardi di euro, in crescita del 5%. Nei primi nove mesi dell’anno, il gruppo ha generato 39,1 miliardi di euro di ricavi totali, in aumento del 3,7% (+5,1% a cambi costanti).

Le vendite globali hanno raggiunto 529.486 veicoli nel terzo trimestre, in rialzo del 9,8%, con performance positive sia a livello internazionale (+14,9%) sia in Europa (+7,5%). Nei primi nove mesi del 2025, le consegne globali sono aumentate del 3,8% a 1,7 milioni di unità, con il gruppo che si conferma terzo costruttore in Europa.

Tutti i marchi del gruppo hanno contribuito alla crescita: Renault (brand n.3 in Europa) ha superato il 20% di quota EV nel trimestre e mantiene la leadership nel segmento B elettrico con la Renault 5 E-Tech; Dacia ha consolidato la propria posizione retail con la Sandero come auto più venduta in Europa; Alpine ha più che raddoppiato le vendite rispetto al 2024.

La strategia "Value over volume" continua a dare risultati, con le vendite retail che rappresentano il 58,4% del totale nei principali mercati europei.

L’elettrificazione accelera: le vendite di veicoli elettrificati sono cresciute del 58,6%, rappresentando il 43,9% delle vendite totali. Gli EV sono saliti al 13,5% del mix nel terzo trimestre (con una crescita trimestrale del 122%) e gli ibridi (HEV) al 30,4%, consolidando la seconda posizione del gruppo nel mercato europeo HEV.

Renault Group ha confermato la guidance 2025, con un margine operativo intorno al 6,5% e free cash flow compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.
Condividi
```