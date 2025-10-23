Renault, ricavi trimestrali in crescita del 6,8% e obiettivi 2025 confermati

Renault Group

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi, in aumento del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+8,5% a cambi costanti). I ricavi delsi sono attestati a 9,8 miliardi di euro, in crescita del 5%. Nei primi nove mesi dell’anno, il gruppo ha generato 39,1 miliardi di euro di ricavi totali, in aumento del 3,7% (+5,1% a cambi costanti).Lehanno raggiuntonel terzo trimestre, in rialzo del 9,8%, con performance positive sia a livello internazionale (+14,9%) sia in Europa (+7,5%). Nei primi nove mesi del 2025, le consegne globali sono aumentate del 3,8% a 1,7 milioni di unità, con il gruppo che si conferma terzo costruttore in Europa.Tutti i marchi del gruppo hanno contribuito alla crescita: Renault (brand n.3 in Europa) ha superato il 20% dinel trimestre e mantiene la leadership nel segmento B elettrico con la Renault 5 E-Tech;ha consolidato la propria posizione retail con la Sandero come auto più venduta in Europa;ha più che raddoppiato le vendite rispetto al 2024.La strategia "" continua a dare risultati, con leche rappresentano il 58,4% del totale nei principali mercati europei.L’elettrificazione accelera: le vendite disono cresciute del 58,6%, rappresentando il 43,9% delle vendite totali. Gli EV sono saliti al 13,5% del mix nel terzo trimestre (con una crescita trimestrale del 122%) e gli ibridi (HEV) al 30,4%, consolidando la seconda posizione del gruppo nel mercato europeo HEV.Renault Group ha confermato la, con unintorno al 6,5% ecompreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.