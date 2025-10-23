Milano 13:33
Economia
S&S Group, finanziamento di 3,9 milioni di euro grazie ad Azimut Direct
(Teleborsa) - Il Gruppo HS, attivo nel settore delle gestioni alberghiere con 13 alberghi, nove dei quali di proprietà, ha ottenuto con la subholding operativa S&S Group un finanziamento di 3,9 milioni di euro grazie al supporto di Azimut Direct, società del Gruppo Azimut specializzata in corporate finance.

Operativa dal 2014, anche con l'acquisto dell'Hotel Tower Airport di Genova, S&S Group si occupa della supervisione commerciale, amministrativa e organizzativa dei 13 hotel gestiti. S&S Group funge anche da centro di acquisto, gestendo forniture e servizi essenziali per le strutture, garantendo un approccio centralizzato per ottimizzare le performance e la gestione dei costi. Tra il 2024 ed il 2025 il Gruppo ha inaugurato due nuove strutture a 5 stelle: un boutique hotel a Capri e un resort a Gallipoli. Il finanziamento servirà a sostenere l'acquisto di un nuovo immobile.

"Siamo lieti di aver contributo allo sviluppo di un gruppo attivo in un settore economico, quello dell'hospitality, strategico per l'economia italiana - dichiara Antonio Chicca, CEO di Azimut Direct - Azimut è pronta ad affiancare le imprese meritevoli, nella strutturazione di soluzioni finanziarie che consentono loro di accedere ai capitali funzionali alla crescita".
