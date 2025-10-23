S&S Group, finanziamento di 3,9 milioni di euro grazie ad Azimut Direct

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo HS, attivo nel settore delle gestioni alberghiere con 13 alberghi, nove dei quali di proprietà, ha ottenuto con la subholding operativa S&S Group un, società del Gruppospecializzata in corporate finance.Operativa dal 2014, anche con l'acquisto dell'Hotel Tower Airport di Genova, S&S Group si occupa della supervisione commerciale, amministrativa e organizzativa dei 13 hotel gestiti. S&S Group funge anche da centro di acquisto, gestendo forniture e servizi essenziali per le strutture, garantendo un approccio centralizzato per ottimizzare le performance e la gestione dei costi. Tra il 2024 ed il 2025 il Gruppo ha inaugurato due nuove strutture a 5 stelle: un boutique hotel a Capri e un resort a Gallipoli. Il finanziamento servirà a"Siamo lieti di aver contributo allo sviluppo di un gruppo attivo in un settore economico, quello dell'hospitality, strategico per l'economia italiana - dichiara- Azimut è pronta ad affiancare le imprese meritevoli, nella strutturazione di soluzioni finanziarie che consentono loro di accedere ai capitali funzionali alla crescita".