Solid World, Rizzo: modello SAAS è strategico, continuiamo a investire sulla difesa

SolidWorld Group





(Teleborsa) - "La(Software as a Service) è una componente. Consente infatti di avere più serenità per il futuro, in quanto ovviamente aumenterà considerevolmente la parte di EBITDA e di margine, ma soprattutto consente di fornire alla clientela molta più tecnologia rispetto al semplice acquisto". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Infatti, la clientela apprezza molto questo tipo di noleggio, perché è un modo anche più moderno di acquistare il software, in quanto è più semplice noleggiare, per esempio, per alcuni mesi, per un anno o quello che si ritiene opportuno di moduli avanzati rispetto all'acquisto che sarebbe stato molto più pesante - ha aggiunto - Quindi abbiamo visto paradossalmente che,, in quanto stanno aumentando molto le licenze vendute, con molti moduli aggiuntivi"."Nelabbiamo una nostra piattaforma che si chiama, che, ma soprattutto abbiamo - a partire da quest'anno - un ospedale proprio qui a Milano, un centro di ricerca, dove è stato prodotto per la prima volta al mondo un tessuto tridimensionale prodotto dalle cellule di un paziente completamente vascolarizzato - ha detto Rizzo - Questo è un dato strategico, tecnico e tecnologico, unsalto di qualità molto importante perché apre infinite porte, soprattutto la porta finale che per noi è quella di ricreazione di un organo umano."Avevamo già in azienda unache si occupava parzialmente del settore della difesa e di più del settore automobilistico-motociclistico - ha raccontato il CEO di SolidWorld Group - Adesso, quindi la produzione di componenti strutturali resistenti da un punto di vista meccanico e termico per le componenti di sistemi d'arma, e in più l'anno scorso abbiamo fatto una ulteriore acquisizione più che raddoppiando la capacità produttiva. Ed è nostra intenzione continuare questo processo di crescita, alla luce degli enormi investimenti che la comunità europea in generale e il governo italiano in particolare stanno facendo in questo settore".