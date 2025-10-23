STM, nel trimestre ricavi a 3,19 miliardi. Chery, ricavi leggermente sopra punto intermedio stime

STMicroelectronics

(Teleborsa) -(ST), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha registrato nel terzo trimestre conclusosi il 27 settembre 2025, con ricavi netti pari a 3,19 miliardi di dollari, pari a una diminuzione anno su anno del 2%.L’è ammontato a 1,06 miliardi di dollari, pari a una flessione anno su anno del 13,7%. Ildel 33,2%, 30 punti base al di sotto del valore intermedio della guidance di ST, è diminuito di 460 punti base anno su anno, a causa, spiega una nota, principalmente di minori efficienze di produzione; dell’effetto negativo del tasso di cambio, di un livello più basso di proventi da prenotazioni di capacità e, in misura minore, della combinazione di prezzo di vendita e mix di prodotto.Ilè diminuito da 381 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno scorso a 180 milioni di dollari. Anno su anno, il margine operativo di ST è diminuito di 610 punti base al 5,6% dei ricavi netti, rispetto all’11,7% nel terzo trimestre del 2024.L'e gli utili per azione dopo la diluizione sono diminuiti rispettivamente a 237 milioni di dollari e a 0,26 dollari rispetto a 351 milioni di dollari e 0,37 dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Nel terzo trimestre 2025 l’utile netto non U.S. GAAP e l’utile per azione dopo la diluizione non U.S. GAAP sono stati pari rispettivamente a 267 milioni di dollari e 0,29 dollari.Al 27 settembre 2025 ladi ST (parametro non U.S. GAAP1) era rimasta solida a 2,61 miliardi di dollari rispetto a 2,67 miliardi di dollari al 28 giugno 2025, e rifletteva una liquidità totale2 di 4,78 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,17 miliardi di dollari. La posizione finanziaria netta adjusted (parametro non U.S. GAAP1), tenendo in considerazione l’effetto sulla liquidità totale degli anticipi provenienti dai grants sugli investimenti in conto capitale non ancora sostenuti, era pari a 2,27 miliardi di dollari al 27 settembre 2025.La, ai valori intermedi, è: Ricavi netti previsti per 3,28 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 2,9% su base sequenziale, più o meno 350 punti base. Margine lordo del 35,0%, più o meno 200 punti base. Questa previsione, spiega la società nella nota dei conti, "si basa su un tasso di cambio presunto effettivo di circa 1,15 dollari = €1,00 per il quarto trimestre 2025 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere". Il quarto trimestre si concluderà il 31 dicembre 2025. "Queste previsioni sulle attività non includono eventuali impatti dovuti a potenziali ulteriori variazioni dei dazi commerciali globali rispetto alla situazione attuale"., President & CEO di ST, ha commentato: "sulle attività, con ricavi più elevati per Personal Electronics, mentre i risultati di Automotive e Industrial hanno rispettato le previsioni e quelli di CECP (Communication Equipment and Computer Peripherals) sono stati sostanzialmente in linea con le attese. Il margine lordo è stato leggermente inferiore al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, a causa principalmente del mix di prodotto all’interno dei settori Automotive e Industrial. Anno su anno, i ricavi netti del terzo trimestre sono diminuiti del 2,0%, il margine operativo non U.S. GAAP è sceso al 6,8% dall’11,7% e l’utile netto non U.S. GAAP1 è diminuito a 267 milioni di dollari da 351 milioni di dollari. Nel terzo trimestre, il rapporto book-to-bill (ordini su fatturato) è stato superiore a uno, con Automotive al di sopra della parità e Industrial alla parità. Per quanto riguarda le, come valori intermedi,di 3,28 miliardi di dollari, corrispondenti a un aumento del 2,9% rispetto al trimestre precedente; ilè atteso intorno al 35%, compresi circa 290 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Il punto intermedio di questa previsione si traduce in ricavi annuali di circa 11,75 miliardi di dollari per il 2025. Questo valore rappresenta un aumento del 22,4% nel secondo semestre rispetto al primo, confermando i segnali di ripresa del mercato. Il margine lordo è previsto intorno al 33,8%. Per ottimizzare i nostri investimenti in risposta alle condizioni attuali di mercato, abbiamo ridotto il nostro piano di spese nette in conto capitale, che ora è leggermente inferiore a 2 miliardi di dollari per il 2025.: accelerare l’innovazione; dare attuazione al nostro programma aziendale per ridisegnare la struttura produttiva e ridimensionare la base dei costi globale, che resta in linea con la tempistica di realizzazione degli obiettivi di risparmio; e rafforzare la generazione di free cash flow".