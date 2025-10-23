Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.060 +0,73%
Dow Jones 18:06
46.640 +0,11%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 17 ottobre su base settimanale (WoW) 87 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 80 Mld piedi cubi (la previsione era 78 Mld piedi cubi).
Condividi
```