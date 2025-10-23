T-Mobile alza la guidance grazie a un trimestre da record: crescono clienti e redditività

(Teleborsa) - T-Mobile US
ha chiuso il terzo trimestre 2025 con risultati record, trainata da una crescita clienti
senza precedenti e da margini in aumento. L’operatore statunitense ha registrato 2,3 milioni di nuove sottoscrizioni postpaid
, il miglior risultato di sempre e il più alto del settore, mentre le linee postpaid telefoniche
sono aumentate di 1 milione
, il miglior terzo trimestre degli ultimi dieci anni.
Nel segmento broadband
, i nuovi clienti sono saliti del 34% a 560 mila, di cui 506 mila per connessioni 5G e 54 mila su rete in fibra. Nel complesso, le connessioni totali hanno raggiunto un massimo storico di 139,9 milioni.
La forte espansione commerciale si è tradotta in una crescita sostenuta dei ricavi
: 18,2 miliardi di dollari
da servizi (+9% su base annua) e 14,9 miliardi nel segmento postpaid
(+12%), entrambi in crescita più rapida rispetto ai concorrenti. L’utile netto
è salito a 2,7 miliardi di dollari
, con un EPS diluito di 2,41 dollari, mentre l’EBITDA rettificato core è aumentato del 6% a 8,7 miliardi. Il flusso di cassa operativo
ha toccato 7,5 miliardi
, in rialzo del 21%, e il free cash flow rettificato è stato di 4,8 miliardi.
Grazie ai risultati record e al rafforzamento competitivo, la società ha alzato la guidance
su tutti i principali indicatori finanziari, confermando la strategia di crescita "duratura e profittevole" e restituendo agli azionisti 3,5 miliardi di dollari
nel trimestre.