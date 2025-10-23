T-Mobile alza la guidance grazie a un trimestre da record: crescono clienti e redditività

T-Mobile US

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre 2025 con risultati record, trainata da unasenza precedenti e da margini in aumento. L’operatore statunitense ha registrato, il miglior risultato di sempre e il più alto del settore, mentre le lineesono aumentate di, il miglior terzo trimestre degli ultimi dieci anni.Nel segmento, i nuovi clienti sono saliti del 34% a 560 mila, di cui 506 mila per connessioni 5G e 54 mila su rete in fibra. Nel complesso, le connessioni totali hanno raggiunto un massimo storico di 139,9 milioni.La forte espansione commerciale si è tradotta in una crescita sostenuta deida servizi (+9% su base annua) e(+12%), entrambi in crescita più rapida rispetto ai concorrenti. L’è salito a, con un EPS diluito di 2,41 dollari, mentre l’EBITDA rettificato core è aumentato del 6% a 8,7 miliardi. Ilha toccato, in rialzo del 21%, e il free cash flow rettificato è stato di 4,8 miliardi.Grazie ai risultati record e al rafforzamento competitivo, la società ha alzato lasu tutti i principali indicatori finanziari, confermando la strategia di crescita "duratura e profittevole" e restituendo agli azionistinel trimestre.