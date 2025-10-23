Milano 14:29
42.364 +0,37%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 14:29
9.571 +0,59%
Francoforte 14:29
24.101 -0,21%

Turchia, banca centrale taglia i tassi di 100 punti base al 39,5%

Finanza
Turchia, banca centrale taglia i tassi di 100 punti base al 39,5%
(Teleborsa) - La banca centrale della Turchia ha deciso di ridurre il tasso di riferimento dal 40,5% al 39,5%, in linea con le attese del mercato. Si tratta del terzo taglio di fila.

La tendenza di fondo dell'inflazione è aumentata a settembre. Sebbene i dati recenti suggeriscano che le condizioni della domanda siano a livelli disinflazionistici, indicano anche un rallentamento del processo di disinflazione. I rischi posti dai recenti andamenti dei prezzi, in particolare dei prodotti alimentari, al processo di disinflazione attraverso le aspettative di inflazione e la politica dei prezzi sono diventati più pronunciati.

L'orientamento restrittivo della politica monetaria, che sarà mantenuto fino al raggiungimento della stabilità dei prezzi, rafforzerà il processo di disinflazione attraverso i canali della domanda, del tasso di cambio e delle aspettative.

In caso di sviluppi imprevisti nei mercati del credito e dei depositi, il meccanismo di trasmissione monetaria sarà supportato da ulteriori misure macroprudenziali. Le condizioni di liquidità continueranno a essere attentamente monitorate e gli strumenti di gestione della liquidità continueranno a essere utilizzati in modo efficace.

Il Comitato adotterà le proprie decisioni di politica monetaria in modo da creare le condizioni monetarie e finanziarie necessarie per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 5% nel medio termine.
Condividi
```